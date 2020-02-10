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14:31 10.02.2020

Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

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Министры здравоохранения стран ЕС соберутся 13 февраля на совещание по коронавирусу

Член Еврокомиссии (ЕК) по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал к координации действий международного сообщества в борьбе против эпидемии коронавируса.

"Поскольку вспышка коронавируса поражает все больше и больше стран, нашей главной задачей должны быть координация и сотрудничество. Сейчас настало время объединить усилия, чтобы остановить эту эпидемию. Крайне важно, чтобы все международное сообщество сосредоточилось на усилиях по обеспечению готовности и реагированию на борьбу с коронавирусом, исходя из международной солидарности", - заявил еврокомиссар в понедельник в Брюсселе, посещая Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Он отметил, что Европейская комиссия продолжает работать на всех фронтах для борьбы со вспышкой коронавируса.

Официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер подтвердил на брифинге, что 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС для обсуждения эпидемии коронавируса.

Еврокомиссия при этом сообщает, что в воскресенье 95 граждан ЕС были репатриированы из Уханя благодаря рейсу Великобритании. В коммюнике говорится, что ЕК участвует через механизм гражданской защиты Евросоюза в финансировании расходов на транспортировку граждан ЕС из Соединенного Королевства в соответствующие страны (Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Румынию и Швецию).

ЕК отмечает, что после активации в конце января по инициативе Франции механизма гражданской защиты ЕС 558 человек, включая 447 граждан ЕС, уже прилетели из района Уханя тремя рейсами, которые были профинансированы ЕС.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми государствами-членами союза, чтобы облегчить доставку необходимых средств индивидуальной защиты в Китай в дополнение к 12 тоннам, уже выделенных государствами-членами 1 февраля в качестве немедленной реакции. ЕС также объявил 31 января 2020 года о выделении 10 млн евро в рамках своей программы исследований и инноваций Horizon 2020 для поддержки исследований нового коронавируса.

Теги: #ес #коронавирус #ленарчич
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