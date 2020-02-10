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13:21 10.02.2020

Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

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Украина во вторник эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй и во вторник, 11 февраля, они будут эвакуированы, сообщает посольство Украины в КНР.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину. С этой целью, Украиной 11 февраля с. г. планируется специальный чартерный рейс по маршруту: Киев - Ухань (КНР) - Киев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Украины в Китае в понедельник.

Посольство просит украинцев, изъявивших желание эвакуироваться, держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям, ожидать как на звонки Посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями Посольства.

Кроме того, в дипломатическом представительстве напомнили, что по возвращении в Украину украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщалось, 7 февраля и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин сообщил, что Украина ведет переговоры с правительством КНР относительно разрешения на эвакуацию украинцев из Уханя.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.

По предварительной информации, эвакуации ожидает около 50 чел., отметил он.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что Украина сформировала дополнительный заказ 30 тест-систем по диагностике нового коронавируса у Всемирной организации здравоохранения.

Теги: #эвакуация #коронавирус #китай #посольство
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