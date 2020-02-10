Директор предприятия подозревается в завладении 6,2 млн грн, выделенных на строительство казарм для военнослужащих на Волыни

При процессуальном руководстве военной прокуратуры Западного региона Украины директор одного из коммерческих предприятий уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, указанное лицо подозревается во внесении в акты приема выполненных строительных работ заведомо недостоверных сведений, путем завышения объемов выполненных работ и использованных материалов на строительство трех казарм для военнослужащих на территории Волынской области. Следствие считает, что в результате этого предприниматель завладел бюджетными средствами в сумме более 6,2 млн грн", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры региона в понедельник.

В ходе расследования уведомлен о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) инженер по техническому надзору, который безосновательно продемонстрировал объемы и качество выполненных работ.

Проверяется причастность к совершению преступлений других должностных лиц. По результатам следственных действий будут приняты соответствующие процессуальные решения.