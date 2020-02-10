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13:00 10.02.2020

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Орехово

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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Орехово

Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз, со станковых противотанковых гранатометов после 7 часов утра, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил у Орехово, что на Луганском направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

В ведомстве отметили, что по имеющейся на 12:30 информации, потерь с нашей стороны нет.

Теги: #всу #оос #минобороны #орехово
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