Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Орехово

Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 1 раз, со станковых противотанковых гранатометов после 7 часов утра, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил у Орехово, что на Луганском направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

В ведомстве отметили, что по имеющейся на 12:30 информации, потерь с нашей стороны нет.