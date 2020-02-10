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12:33 10.02.2020

Число зараженных коронавирусом в Великобритании выросло с четырех до восьми человек

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Число зараженных коронавирусом в Великобритании выросло с четырех до восьми человек

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании увеличилось в два раза и составило восемь человек, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC.

При этом, напоминает BBC, всего в мире зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения Великобритании объявило, что способность нового типа коронавируса передаваться от человека к человеку представляет собой "серьезную угрозу" здоровью населения.

В связи с этим, отмечалось в заявлении ведомства, власти распорядились ввести новые меры по борьбе с распространением уханьского коронавируса. В частности, для помещения зараженных на карантин выделена больница Arrowe Park в английском городе Беркенхед и отель Kents Hill Park в городе Милтон-Кинс.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - подтверждено 2,618 тыс. новых случаев заболевания.

Всего за пределами территории материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

Теги: #великобритания #коронавирус
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