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10:48 10.02.2020

Приложение "Дия" - на первых позициях в App Store и Play Market, за 4 суток его скачали более миллиона пользователей - вице-премьер

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Приложение "Дия" - на первых позициях в App Store и Play Market, за 4 суток его скачали более миллиона пользователей - вице-премьер

Мобильное приложение "Дия" в украинских App Store и Play Market за четверо суток скачали более 1,047 млн уникальных пользователей (без прохождения авторизации), сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ-бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская "Дия" впереди социальных сетей и мессенджеров", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Кроме того, как сообщил вице-премьер, к настоящему моменту "Дией" уже пользуются более 870 тыс. авторизированных пользователей (те, кто авторизовался через банки).

Согласно информации Федорова, среди уникальных пользователей более 646 тыс. - пользователи Android, более 398 тыс. - iOS.

За четверо суток "Дия" получила почти 870 тыс. запросов на получение прав (463,5 тыс. выданных) и 869,3 тыс. запросов на получение техпаспорта (378,3 тыс. выданных).

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", - добавил он.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дия" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Кроме того, Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Теги: #app_store #приложение #play_market #федоров #дия
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