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10:28 10.02.2020

Клайпедский порт работает с ограничениями из-за сильного ветра

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Клайпедский порт работает с ограничениями из-за сильного ветра

Судоходство в акватории Клайпедского морского порта, одного из крупнейших портов Прибалтики, временно ограничено из-за сильного ветра, сообщила BNS представитель порта по связям с прессой Довиле Рингис.

По ее словам, что судоходство в порту было ограничено в воскресенье, с 21:00 (22:00 мск), когда ветер усилился до 33 метров в секунду. В понедельник, по данным на 8:00 (9:00 мск), входа в порт ожидали два судна, выхода - одно.

Согласно прогнозам, к вечеру ветер должен стихнуть, тогда будет решаться вопрос о снятии ограничений на судоходство.

Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный, глубоководный порт, в котором действуют 14 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний, самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря, важнейший транспортный центр Литвы. Порт может принимать суда длиной до 350 м, шириной до 50 м и максимальной осадкой 13,8 м. В 2019 году порт перевалил 46,22 млн тонн грузов, что на 0,8% меньше, чем в 2018 году.

Теги: #порт #прибалтика #ветер
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