В регионах Китая наблюдается тенденция к снижению уровня заражения коронавирусом

В провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая, за исключением провинции Хубэй, наблюдается тенденция к снижению числа заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР в понедельник.

По статистическим данным ведомства, эта тенденция прослеживается шестой день подряд. Так, 3 февраля в стране (кроме Хубэя) было зарегистрировано 890 новых подтвержденных случаей заболевания, 4 февраля - 731, 5 февраля - 707, 6 февраля - 696, 7 февраля - 558, 8 февраля - 509, 9 февраля - 444.

Это стало возможным благодаря эффективным мерам, принимаемым руководством страны и регионов по предотвращению распространения инфекции. На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.

В то же время, по данным Госкомздрава, в стране по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй -подтверждено 2,618 тыс. новых случаев заболевания.