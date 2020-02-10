Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 130 человек, увеличившись за сутки на 60

На 60 человек выросло за сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил телеканал TBS в Twitter.

Судно стоит в порту Иокогама на карантине после выявления первых случаев заболевания.

Как сообщил телеканал NHK, министерство здравоохранения Японии подтвердило, что выявлено 60 новых случаев заболевания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. В результате, 3 февраля судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, включая 24 граждан России, и 1 тыс. 045 членов экипажа. По данным посольства РФ в Японии, заболевших среди россиян нет.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Иокогаме, однако в связи с появлением новых случаев заболевания срок карантина может быть продлен.