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09:38 10.02.2020

Мінветеранів ініціює запровадження санкцій проти силовиків, які затримували українських моряків у Керченській протоці

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Мінветеранів ініціює запровадження санкцій проти силовиків, які затримували українських моряків у Керченській протоці

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України ініціює запровадження санкцій проти так званих слідчих, прокурорів і суддів, які влаштовували суди над українцями в Криму, та силовиків, що затримали українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

"Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-Морських сил України (які взяли в полон силовики РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці). А також проти так званих слідчих, прокурорів і суддів, які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - повідомляє прес-служба Мінветеранів у понеділок уранці.

Зазначено, що за результатами проведеної роботи, зокрема спільно з організацією "Кримська правозахисна група", співробітники Мінветеранів підготували проект розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти кількох десятків осіб.

Наразі зазначений проект направлено на погодження до профільних органів влади.

"Після його погодження проект розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України і, у разі ухвалення урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій", - додали у відомстві.

Теги: #азовське_море #санкції #мінветеранів
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Интерфакс-Украина
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