Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые задерживали украинских моряков в Керченском проливе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициирует введение санкций против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали суды над украинцами в Крыму и силовиков, задержавших украинских моряков в Керченском проливе в 25 ноября 2018 года.

"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастности к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины (которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе). А также против так называемых "следователей, "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", - сообщает пресс-служба Минветеранов в понедельник утром.

Отмечается, что по результатам проведенной работы, в частности, совместно с организацией "Крымская правозащитная группа", сотрудники Минветеранов подготовили проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек.

Сейчас указанный проект направлен на согласование в профильные органы власти.

"После его согласования проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - добавили в ведомстве.