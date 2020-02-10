Минобороны планирует возведение мобильных городков для военнослужащих ВСУ

Одним из приоритетов в деятельности Минобороны Украины является развитие и развитие военной инфраструктуры, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", - сообщил министр во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов в субботу вечером, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины.

"Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", - отметил Загороднюк, добавив, что лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.

По его словам, подобные объекты довольно привлекательными для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, таких как: скорость строительства, мобильность и тому подобное.

"В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты", - подчеркнул министр.