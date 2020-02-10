"Паразиты" получили главный "Оскар"

Картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо удостоилась "Оскара" как лучший фильм.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Это первый южнокорейский фильм, ставший обладателем главной награды американской киноакадемии. Это первый фильм не на английском языке, получивший награду "Оскар".

Ранее награды в этой почетной номинации получали преимущественно картины из США, а также из Великобритании, Франции, Испании, Италии и других. В 2012 году награду получил французский фильм "Артист" Томма Лангманна. Однако, все картины, ставшие обладателем "Оскара", были на английском языке, а не на языке оригинала.

Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Пон Чжун Хо также получил награды в номинации "Лучший режиссёр", "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Ранее фильм Пон Чжун Хо был удостоен многочисленных наград, среди которых гран-при Каннского фестиваля, "Золотой глобус", BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

В номинации на награду также претендовали "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Форд против Феррари" Джеймса Мэнголд, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Актер Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр за роль главного злодея Готем-сити в фильме "Джокер" Тодда Филлипса. В номинации "Лучший актер" также были представлены Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Для Феникса это первая награда Американской киноакадемии. Ранее за роль Джокера он был удостоен "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Актриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" как лучшая актриса за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди". В этой категории также были представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Ранее Зеллвегер за роль Джуди Гарлэнд была удостоена "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда "Волшебника страны Оз" готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

Лора Дерн получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбака. Конкуренцию в этой категории ей составили Марго Робби ("Скандал"), Скарлетт Йохансон ("Кролик Джо-Джо"), Кэти Батес ("Дело Ричарда Джуэлла") и Флоренс Пью ("Мальнькие женщины").

Сюжет фильма рассказывает историю семьи Чарли и Николь Барбер, театрального режиссера и его ведущей актрисы, в которой начались разногласия. Супруги так и не смогли решить свои проблемы полюбовно и постепенно пришли к решению о разводе.

Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино был удостоен "Оскара" за лучшую работу художника-постановщика, а "Маленькие женщины" Греты Гервиг забрали награду за лучшие костюмы.

"Оскар" за лучший короткий метр получила работа Маршала Карри "Окно напротив". Это история о домохозяйке и матери троих детей, жизнь которых меняется, когда в дом напротив въезжает молодая пара, довольно свободных нравов.

Лучшим документальным фильмом стала "Американская фабрика", а лучшим короткометражным документальным фильмом стал "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девчонка".

Британский музыкант Элтон Джон получил "Оскар" за песню "(I'm Gonna) Love Me Again" к фильму "Рокетмен". "Рокетмен" - история превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Для музыканта это вторая награда "Оскар". Ранее он был удостоен "Оскара" за саундтрек к фильму "Король Лев".

Фильм Сэма Мендеса отмечен наградами за звук, работу оператора-постановщика и лучшие визуальные эффекты. Статуэтки "Оскара" за звуковой монтаж и за монтаж фильма получил "Форд против Феррари". "Скандал" отмечен за лучшую работу гримеров.

За оригинальную музыку к фильму награждён "Джокер".