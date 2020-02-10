События

07:25 10.02.2020

Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

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Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

"9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела: два раза вблизи Лебединского - из 82-мм миномета они выпустили 10 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; три раза в районе Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152-мм боевики выпустили 10 снарядов из калибра 122-мм - 21 снаряд, из 120-мм минометов - 5 мин и минометов калибра 82-мм - 15 мин, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – резюмировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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