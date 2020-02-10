На мосту им.Патона с 10 февраля ограничат движение с целью мониторинга деградации и дефектов сооружения

В Киеве с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение транспорта по нескольким полосам, ограничение движения связаны с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты полученные в процессе обследования должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение. Это необходимо для дальнейшей разработки документации внесении изменения в паспорт сооружения", –говорится в сообщении на сайте мэрии.

"Для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", - добавили в КГГА.

Отмечается, что троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров на маршрутах № 50 и № 43 будут заменены на составы длиной до 11 метров.

Как сообщалось, 17 декабря на мосту им. Патона было обнаружено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении провели аварийно-восстановительные работы.