Спасатели ликвидировали пожар на вещевом рынке в Хмельницке, пострадавших нет

В Хмельницком спасатели ликвидировали пожар на вещевом рынке, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Хмельницкой области.

По информации спасателей, 9 февраля в 14:06 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре на территории вещевого рынка МПК "Рынок Утренний" сектор "Бартер" на ул.Геологов в г. Хмельницький.

"К месту происшествия были направлены дежурные караулы 1-го государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию на место пожара, спасатели установили, что горит торговый киоск на площади 12 кв м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенные киоски розничной торговли. Благодаря своевременному сообщению о возгорании, оперативным и слаженным действиям работников ГСЧС пожар удалось ликвидировать в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ГСЧС и спасти от уничтожения огнем соседних киосков", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 18 человек л/с на 6 единицах пожарной и специальной техники.

"Погибших и травмированных во время пожара не было. Причину пожара сейчас устанавливают эксперты", – отметили в ГСЧС.