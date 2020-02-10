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03:51 10.02.2020

На границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата

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На границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата

Сотрудники Галицкой таможни изъяли более 100 предметов антиквариата, которые пыталась вывезти из Украины в Республику Польша гражданка Украины, сообщили в пресс-службе таможни.

"Предметы старины изъяли в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне". Гражданка Украины, как пассажир автомобиля, пересекала границу полосой упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". О наличии товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению через таможенную границу не указала. Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багаже отделения автомобиля таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил ст.471 Таможенного кодекса Украины.

"Предметы старины изъяты. Их направят на экспертизу для определения их ценности", – подчеркнули в таможне.

Теги: #граница #антиквариат
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