В Днепре горело общежитие семейного типа, госпитализировано 5 пострадавших

В Днепре на пожаре в общежитии семейного типа на проспекте Слобожанский, 106 пострадало 5 человек, которые были госпитализированы, спасено 10, 30 жителей были эвакуированы спасателями, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате происшествия пострадали 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица. Пострадавшие госпитализированы в больницы г.Днепр, состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

Кроме того сообщается, что было "спасено 10 человек, которых с помощью аппаратов на сжатом воздухе вывели по лестничным клеткам. На свежий воздух выведено 30 человек, жителей комнат с верхних этажей".

Так, по прибытию на место пожара было установлено, что возгорание возникло в комнате на 6 этаже общежития. Площадь пожара составила 12 кв м, огнем уничтожено домашнее имущество в комнате.

В 17:03 пожар был локализован, а в 17:16 – ликвидирован.

К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы пожарно-спасательной техники и 16 спасателей ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.