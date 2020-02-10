Украина разочарована принятой СЕ комплементарной процедурой реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета

Украина выразила сожаление принятой Советом Европы комплементарной процедурой реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами СЕ, отметила отступление от уставных целей организации, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"В Украине разочарованы принятым Комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения. Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", – сказано в комментарии, обнародованном на сайте министерства в субботу.

Украинские дипломаты выразили уверенность, что введение подобных процедур только "усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, которая началась с отступления Организации от собственных уставных целей, когда развязанные Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей были оставлены без эффективного ответа".

В МИД Украины подчеркнули, что за 6 лет вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, именно преступления России привели к гибели более 14 тыс. граждан Украины, оставили свои дома более 1,5 млн человек, "миллионы находятся под оккупационным режимом в атмосфере беззакония, системных нарушений дел человека и страха".

"Сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Организации", – сказано в комментарии.

В МИД Украине выразили надежду, что "уже в ближайшее время будет продемонстрировано, способен ли этот механизм привлечь к ответственности тех, кто агрессией и оккупацией дерзко нарушает международное право и совершает массовые нарушения прав человека".

В комментарии отмечено, что в рамках международных организаций Украина будет решительно и последовательно выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права.