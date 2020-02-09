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23:40 09.02.2020

Электронные повестки для призывников через "Дию" рассылать не будут

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Электронные повестки для призывников через приложение "Дия" рассылаться не будут, сообщили разработчики правительственного веб-портала электронных услуг.

"Электронной повестки нет и (она – ИФ) не будет внедрена в "Дию". У нас еще очень много справок и услуг, которые нужно оцифровать", - отметили авторы приложения на официальной странице в Фейсбук в воскресенье.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дия" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет. Кроме того, Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

В январе 2020 года в приложении уже стали доступны цифровые водительские права и цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теги: #рассылка #повестки
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