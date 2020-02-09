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22:49 09.02.2020

В ночь на 10 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий

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В ночь на 10 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий

В западных, северных, Винницкой областях и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-центр Украинского Гидрометцентра.

"10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительныйй мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой Гидрометцентра в воскресенье.

По информации Киевской горгосадминистрации, в Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Теги: #погода #прогноз
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