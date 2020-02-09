Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования с начала воскресенья 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня… Сегодня, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", – сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Так, противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, 122-мм и минометов 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреливали украинские позиции вблизи Лебединского, а именно из 82-мм миномета они выпустили 10 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новолуганским - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела; в районе Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152-мм противник выпустил 10 снарядов и с калибра 122-мм - 21 снаряд.

В штабе отметили, что в воскресенье на участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина", – подытожили в пресс-центре штаба.