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18:21 09.02.2020

У украинца на лайнере Diamond Princess, находящегося возле берегов Японии, обнаружили коронавирус

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У украинца на лайнере Diamond Princess, находящегося возле берегов Японии, обнаружили коронавирус

У украинца – члена экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

"Япония сообщила еще о шести случаях среди 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на карантинном круизном судне Diamond Princess, в результате чего число заражений на судне возросло до 70. Новые случаи - американский пассажир в возрасте 70 лет и пять членов экипажа - четыре филиппинца и украинец", – сказано в сообщении на сайте издания.

Ранее сообщалось, что все люди, находящиеся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине по коронавирусу, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на медицинские власти порта.

На судне был объявлен карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Они были проверены первыми, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Если тесты на всех остальных находящихся на судне также будут отрицательными, все пассажиры и члены экипажа смогут покинуть судно во вторник.

World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тыс. пассажирами и тем же количеством членов экипажа, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не разрешили остановку в потру. Они установили, что ранее World Dream перевозил пассажиров, которые заразились коронавирусом.

В то же время, как сообщают СМИ, на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на рейде у японского порта Иокогама, выявлены еще шесть человек, заразившихся коронавирусом, около 100 человек жалуются на плохое самочувствие.

Теги: #япония #коронавирус #лайнер
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