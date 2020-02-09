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17:40 09.02.2020

Нацгвардия будет круглосуточно патрулировать улицы Мукачево

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Нацгвардия будет круглосуточно патрулировать улицы Мукачево

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево Закарпатской области, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

"Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - сообщает в воскресенье пресс-служба Нацгвардии.

Теги: #мукачево #нацгвардия #полиция
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