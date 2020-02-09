Жертвами тайского стрелка стали 26 человек, ранены 57, сам преступник был ликвидирован

В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корате, погибли 26 человек, ранения получили 57, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча.

По его словам, мотивом послужило недовольство стрелка сделкой с земельным участком, в которой он участвовал и посчитал себя обманутым.

Преступник был ликвидирован в ходе совместной операции военных и полиции в торговом центре, где удерживал заложников.