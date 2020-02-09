На Закарпатье полиция в ходе спецоперации задержала членов ОПГ

По приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на Закарпатье были усилены меры безопасности и, получив оперативную информацию, правоохранители провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом, сообщает пресс-служба МВД.

"Как следствие в субботу, 8 февраля, в с.Нижних Воротах задержали лидера и членов преступной группировки", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и рта особого назначения полиции области.

"При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.