События

12:46 09.02.2020

ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

1 мин читать
ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

Тайваньские ВВС в воскресенье попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.

В распространенном администрацией заявлении говорится, что истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня. "ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности", - отмечается в нем.

В заявлении Пекин обвиняется в том, что такие полеты "подрывают региональную безопасность и стабильность и ставят под угрозу мир и благосостояние всех стран региона".

Теги: #китай #тайвань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 09.02.2020
Пассажиры лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга из-за карантина, смогут во вторник покинуть судно

Пассажиры лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга из-за карантина, смогут во вторник покинуть судно

09:39 09.02.2020
Китайские власти призвали экономить средства защиты от коронавируса в связи с их нехваткой для медиков

Китайские власти призвали экономить средства защиты от коронавируса в связи с их нехваткой для медиков

03:01 09.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 37 тыс. человек, скончались 811 - Госкомздрав КНР

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 37 тыс. человек, скончались 811 - Госкомздрав КНР

12:36 08.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

12:31 08.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722

07:13 08.02.2020
Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

02:39 08.02.2020
США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

20:26 07.02.2020
США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

15:28 07.02.2020
Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

12:31 07.02.2020
Китайские ученые выявили коронавирус у чешуйчатых зверей панголинов

Китайские ученые выявили коронавирус у чешуйчатых зверей панголинов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

ПОСЛЕДНЕЕ

На Закарпатье полиция в ходе спецоперации задержала членов ОПГ

Потепление, сопровождаемое дождями и мокрым снегом, придет в Украину в начале недели

Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы – сводка

В зону проведения ООС отправился сводный отряд хмельницких полицейских

В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек - министр здравоохранения

Минобороны планирует возведение мобильных городков для бойцов ВСУ

Спецназ приступил к активной фазе операции в торговом центре таиландского Кората

Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии

У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА