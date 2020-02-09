Потепление, сопровождаемое дождями и мокрым снегом, придет в Украину в начале недели

В понедельник, 10 февраля, на погоду в Украине будет влиять теплая и влажная воздушная масса, коротая переместится из запада; также будет ветрено и существенно падать атмосферное давление, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине без осадков, днем в западных областях умеренный, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах значительный мокрый снег), на остальной территории без осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с и метель.

Температура ночью 3-8° мороза, в восточных, Полтавской,Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях 10-15°, местами 17-19° мороза, днем 2-7° тепла, в восточной части 0-4° мороза.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 3-5° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 февраля самая высокая температура днем была 10,3 в 2002г., самая низкая ночью -24,6 в 1911г.

11 февраля в Украине ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в восточных областях 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9° тепла.

В Киеве 11 февраля мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.