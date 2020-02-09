События

11:39 09.02.2020

Пассажиры лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга из-за карантина, смогут во вторник покинуть судно

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Пассажиры лайнера World Dream, стоящего у берегов Гонконга из-за карантина, смогут во вторник покинуть судно

Все люди, находящиеся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине по коронавирусу, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на медицинские власти порта.

На судне был объявлен карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Они были проверены первыми, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Если тесты на всех остальных находящихся на судне также будут отрицательными, все пассажиры и члены экипажа смогут покинуть судно во вторник.

World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тыс. пассажирами и тем же количеством членов экипажа, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не разрешили остановку в потру. Они установили, что ранее World Dream перевозил пассажиров, которые заразились коронавирусом.

В то же время, как сообщают СМИ, на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на рейде у японского порта Иокогама, выявлены еще шесть человек, заразившихся коронавирусом, около 100 человек жалуются на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что коронавирус на лайнере Diamond Princess был выявлен у 64 человек. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания на судне достигло 70.

Теги: #коронавирус #лайнер #китай
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