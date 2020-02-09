События

07:34 09.02.2020

Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы – сводка

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Боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы – сводка

В субботу, 8 февраля, боевики  на Донбассе  3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      Согласно сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром,в субботу противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      "Вчера, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска из 82-мм минометов випустили10 мин по защитникам Лебединского. За текущие сутки потерь нет", - информируют в ООС.

Теги: #оос #сводка
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