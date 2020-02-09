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03:01 09.02.2020

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 37 тыс. человек, скончались 811 - Госкомздрав КНР

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Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 37 тыс. человек, скончались 811 - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 мск субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37,198 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,656 тыс. человек, смертельных случаев - на 89. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 81 человек, два - в провинции Хэнань, по одному - в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Шаньдун, Хунань, один - в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения более 33 тыс. человек, состояние 6,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 190 тыс. человек, более 2,6 тыс. человек выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 53 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 26 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 в Макао, 17 - на Тайване.

Теги: #коронавирус #китай
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