События

22:23 08.02.2020

В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек - министр здравоохранения

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В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек - министр здравоохранения

      Число жертв бойни в городе Накхон Ратчасима (Корате) на северо-востоке Таиланда достигло 20 человек, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул.

      По его словам, 16 человек погибли во время стрельбы, которую открыл солдат сначала в военной части, а затем в торговом центре. Еще четыре человека скончались в больнице.

      Ранения получил 31 человек.

      В настоящее время спецназ выявляет место в торговом центре, где солдат до сих пор может удерживать заложников. Ранее сообщалось, что он взял в заложники 16 человек.

      Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях правоохранителей вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены особо "жесткие" последствия бойни.

      В министерстве здравоохранения Таиданда жителей города призвали сдавать кровь для пострадавших.

Теги: #стрельба #жертвы #таиланд
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