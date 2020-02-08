События

19:19 08.02.2020

Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

1 мин читать
Грузинские порты Поти и Батуми закрыты из-за сильного шторма

      Шторм на Черном море парализовал в субботу работу портов Грузии - Поти и Батуми, приостановлены операции по приему и выпуску судов.

      Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма составляет порядка 5-6 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

      "Из-за сильного ветра работы приостановлены и в самом порту, где сейчас находятся шесть судов, в море на рейде стоят четыре корабля", - сказал Тавберидзе.

      Аналогичная ситуация в порту Батуми, где сильный шторм также не позволяет принимать и выпускать суда.

      По информации дежурного порта, в открытом море сейчас дрейфуют три корабля, в порту - один танкер, однако из-за сильного ветра все работы приостановлены.

      Гидрографическая служба Грузии прогнозирует, что к ночи на воскресенье ветер усилится до 15 м в секунду, а шторм на море сохранится в течение трех дней.

      Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".

Теги: #грузия #батуми #поти #шторм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 31.01.2020
Грузинская промышленная группа намерена выкупить госпакет акций производителя инсулинов "Индар"

Грузинская промышленная группа намерена выкупить госпакет акций производителя инсулинов "Индар"

03:37 30.01.2020
Бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии обещает представить доказательства связи партии Саакашвили с террористами

Бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии обещает представить доказательства связи партии Саакашвили с террористами

19:14 28.01.2020
Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

17:08 28.01.2020
Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

Президент Грузии в ПАСЕ потребовала от России выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан 10 млн евро за депортацию в 2006 году

20:46 17.01.2020
Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны России

16:35 13.01.2020
МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

18:10 10.01.2020
Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Тегеране, заверил Зеленского премьер Гахария

16:38 06.01.2020
В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

14:01 06.01.2020
Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

19:15 27.12.2019
Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии

У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов

В Днепропетровской области, где из-за непогоды были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение

В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию

У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722

В учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея, Норвегия и Япония

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА