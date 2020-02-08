События

16:21 08.02.2020

В Днепропетровской области, где из-за непогоды были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение

1 мин читать
В Днепропетровской области, где из-за непогоды были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение

В Днепропетровской области, где в результате осложнения погодных условий 5-6 февраля (снегопад и порывы ветра), были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение, сообщает пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

"Электроснабжение наладили для почти 54 тыс. человек в 207 населенных пунктах, которые были обесточены полностью или частично. В частности, ликвидировали аварийные ситуации в Днепровском, Новомосковском, Царичанском, Верхнеднепровском, Криничанском, Синельниковском, Павлоградском и Солонянском районах, где ситуация была сложной", - говорится в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что сейчас энергосистема области уже полностью восстановлена и работает в штатном режиме.

Теги: #электроэнергия #погода #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 07.02.2020
В Украине потеплеет с воскресенья

В Украине потеплеет с воскресенья

13:16 06.02.2020
Из-за непогоды на юге Украины осложнилась работа нескольких пунктов пропуска

Из-за непогоды на юге Украины осложнилась работа нескольких пунктов пропуска

12:53 06.02.2020
Погода в Украине с пятницы пойдет на улучшение

Погода в Украине с пятницы пойдет на улучшение

10:58 06.02.2020
Более 130 транспортных средств отбуксировали на сложных участках дорог Украины спасатели ГСЧС за минувшие сутки

Более 130 транспортных средств отбуксировали на сложных участках дорог Украины спасатели ГСЧС за минувшие сутки

09:21 06.02.2020
Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта

Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта

08:16 06.02.2020
В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

12:55 05.02.2020
В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

04:37 05.02.2020
Власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать уборке снега

Власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать уборке снега

17:12 04.02.2020
В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

13:43 04.02.2020
В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

ПОСЛЕДНЕЕ

У открывшего стрельбу в таиландском городе Корате солдата может быть несколько сотен патронов

В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию

У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 34,5 тыс. человек, скончались 722

В учениях "Си Бриз-2020" примут участие 20 стран, в том числе Южная Корея, Норвегия и Япония

Прилетевшая из Египта семейная пара устроила драку в аэропорту Запорожья

ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА