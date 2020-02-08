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16:16 08.02.2020

В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию

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В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина, созданную бывшими правоохранителями, сообщает пресс-центр СБУ..

"В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. За месяц злоумышленники изготавливали до 5 кг метадона и до 10 кг амфетамина", - сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что наркотики злоумышленники сбывали дилерам по всей территории Украины, а за полученные деньги приобретали недвижимость и автомобили.

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет 4,9 млн грн.

"Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков", - добавили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали трех участников группировки, среди них двое организаторов - бывших полицейских.

Продолжается досудебное следствие по ст.207 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Теги: #сбу #лаборатория #нарколаболатория #наркотики
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