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12:49 08.02.2020

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Незаконные вооруженные формирования с начала субботы два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"Текущие сутки российско-оккупационные войска, в очередной раз сознательно нарушая запрет к применению тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения, начали плотным артиллерийским и минометным обстрелом наших защитников н.п. Ореховое", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Кроме того, сразу с полуночи от Первомайска в течение 20-ти минут боевики совершили 12 выстрелов из артиллерии калибра 122-мм и выпустили 16 мин калибра 120-мм.

"Боевых потерь среди наших мужественных воинов нет", - добавили в ведомстве.

Теги: #всу #оос #минобороны #боевики
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