События

12:36 08.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

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В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрирован 81 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,8 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 67 человек, выявлено 1,985 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) 22,953 тыс. человек (в Ухане - 13,603 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 699 случаях (в Ухане - 545 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 617 человека, 19,835 тыс. больных продолжают лечение в больницах.

Теги: #коронавирус #китай
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