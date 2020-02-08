Прилетевшая из Египта семейная пара устроила драку в аэропорту Запорожья

В аэропорту "Запорожье" 7 февраля пассажирка из-за задержки выдачи ей багажа ударила по лицу сотрудницу Государственной пограничной службы, после чего последняя была госпитализирована.

"Утром 7 февраля рейсом "Шарм-эль-Шейх-Запорожье" прибыла семейная пара. Муж с женой были в нетрезвом состоянии и решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы", - сообщает Госпогранслужба в субботу утром.

Так, от удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Кроме того, муж пассажирки на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться.

"Сейчас пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений", - добавили в ведомстве.

В отношении пассажиров составлены административные протоколы по ст.185-10 КУоАП. На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции.