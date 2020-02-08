ГБР подозревает директора предприятия-подрядчика в завладение 6,2 млн грн при строительстве казарм в Волынской области

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области, который умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при строительстве трех зданий казарм для военнослужащих ВСУ.

"Досудебным расследованием установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ и завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 млн грн", - сообщает пресс-служба ГБР в субботу.

Так, подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Кроме того, строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не осуществлялась надлежащая гидроизоляция конструкций.

"Следствие устанавливает также факты причастности военных должностных лиц к растрате бюджетных средств, предназначенных для строительства военных объектов", - добавили в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины осуществляет военная прокуратура Луцкого гарнизона Западного региона Украины.