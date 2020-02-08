В Винницкой области депутат горсовета требовал у предпринимателя $100 тыс. за голосование о предоставлении в пользование 10 га земли

Правоохранители задержали депутата одного из городских советов Винницкой области, который, заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, обещал предпринимателю обеспечить голосование за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, двое из пособников депутата являются "влиятельными в криминальном мире лицами". Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали предпринимателю безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 тыс.

"При попытке получения части денежных средств неправомерной выгоды в сумме $20 тыс. указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме $46,5 тыс., 6,7 тыс. евро, 75 тыс. грн и оружие, - добавили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч.3 ст.368 УК Украины.