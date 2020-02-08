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09:51 08.02.2020

Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на 1 млн грн

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Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на 1 млн грн

Правоохранители объявили о подозрении 37-летнему одесситу, который с помощью двух сообщников завладел денежными средствами банковского учреждения, создав мошенническую схему, сообщает Департамент киберполиции Украины.

"Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями Одесской области под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 37-летнего местного жителя. Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

"Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил "возврат товара". Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривень, которые принадлежали банку", - добавили в полиции.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Теги: #воровство #полиция #одесская_область
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