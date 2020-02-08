Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Вместе с тем, по остальной территории Украины 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.