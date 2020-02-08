События

07:29 08.02.2020

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно неподалеку Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела, в районе н.п. Гладосово – из станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и со 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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