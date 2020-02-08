Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не видит угроз мировой экономике в связи с распространением коронавируса.

"Думаю, Китай проделает очень хорошую работу", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, может ли эпидемия пневмонии, вызываемая коронавирусом, привести к рецессии мировой экономики.

Трамп сообщил, что накануне он "провел очень хорошую беседу" с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы говорили, в основном, о коронавирусе", - добавил он.

"Они (Китай - ИФ) действительно работают очень напряженно, очень профессионально", - подчеркнул американский президент.