События

07:13 08.02.2020

Трамп положительно оценил меры китайского руководства по борьбе с коронавирусом

1 мин читать

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не видит угроз мировой экономике в связи с распространением коронавируса.

"Думаю, Китай проделает очень хорошую работу", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, может ли эпидемия пневмонии, вызываемая коронавирусом, привести к рецессии мировой экономики.

Трамп сообщил, что накануне он "провел очень хорошую беседу" с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы говорили, в основном, о коронавирусе", - добавил он.

"Они (Китай - ИФ) действительно работают очень напряженно, очень профессионально", - подчеркнул американский президент.

Теги: #президент #сша #китай #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:39 08.02.2020
США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

20:32 07.02.2020
Суд США отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

Суд США отклонил иск конгрессменов против Трампа с обвинениями в получении дохода от служащих иностранных правительств

20:26 07.02.2020
США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

19:59 07.02.2020
Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

17:26 07.02.2020
Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

15:28 07.02.2020
Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

15:14 07.02.2020
Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

Один из конкурентов Трампа в президентской гонке прекратил предвыборную кампанию

12:31 07.02.2020
Китайские ученые выявили коронавирус у чешуйчатых зверей панголинов

Китайские ученые выявили коронавирус у чешуйчатых зверей панголинов

12:15 07.02.2020
Минздрав предлагает алгоритм действий в случае коронавируса

Минздрав предлагает алгоритм действий в случае коронавируса

10:02 07.02.2020
Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении технологу компании-поставщика

Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь спецсилы Нацполиции и Нацгвардии в связи с криминогенной ситуацией в городе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Крымская прокуратура объявила о подозрении двум участникам "самообороны Крыма", которые якобы несли службу на одном из блокпостов

Рябошапка: Защита бизнеса и содействие росту инвестиций в экономику Украины – приоритет для прокуратуры

Полиция установила личность распылившего газ во время акции под Харьковской ОГА

В харьковском аэропорту и на Гоптовке усилены меры противоэпидемического контроля

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

Пожар грузовика на АЗС в Херсонской области ликвидирован

Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

Создано госпредприятие "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованное у Курченко имущество "Металлиста"

Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обсудили проблемы водоснабжения на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА