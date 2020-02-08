Полиция установила личность распылившего газ во время акции под Харьковской ОГА

Полиция установила личность мужчины, который распылил газ во время акции возле Харьковской облгосадминистрации 27 января, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе замкомандира полка полиции особого назначения.

"Правонарушителем оказался 24-летний житель города Харькова, ранее не судимый. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 27 января возле Харьковской облгосадминистрации между участниками митинга, организованного главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, в защиту русского языка и русскоязычных школ и их оппонентами (представителями "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других национал-патриотических организаций") произошла стычка, неизвестный распылил газ.

В результате распыления газа за медицинской помощью обратилось несколько человек, в том числе 44-летний заместитель командира полка полиции особого назначения.

Кроме того, в полицию обратился Лесик, который сообщил, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.