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02:39 08.02.2020

США выделяют $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

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США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку (вируса - ИФ). Вместе мы можем оказать огромное влияние (на решение проблемы - ИФ)", - написал Помпео в своем микроблоге в "Твиттере".

Как отмечается в заявлении Госдепа, на этой неделе госдепартамент "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".

Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 637 человек.

Теги: #сша #китай #гумпомощь #коронавирус
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