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22:24 07.02.2020

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в пятницу вечером.

Проект постановления обнародован на сайте Рады.

В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.

Теги: #рада #сытник #украина #постановление #увольнение
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