Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под круглосуточный домашний арест по решению Галицкого районного суда Львова, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", -указано в сообщении.

Как сообщалось, подозреваемого в совершении указанного преступления 19-летнего юношу, задержала полиция в Одессе.

В ночь на 30 января неизвестный во Львове совершил поджог автомобиля "Мицубиси кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.