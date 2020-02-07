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21:05 07.02.2020

Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

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Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под домашний арест

Подозреваемый в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" помещен под круглосуточный домашний арест по решению Галицкого районного суда Львова, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", -указано в сообщении.

Как сообщалось, подозреваемого в совершении указанного преступления 19-летнего юношу, задержала полиция в Одессе.

В ночь на 30 января неизвестный во Львове совершил поджог автомобиля "Мицубиси кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Теги: #львов #поджигатель
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