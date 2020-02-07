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20:43 07.02.2020

Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обсудили проблемы водоснабжения на Донбассе

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Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обсудили проблемы водоснабжения на Донбассе

Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко обсудил с министром иностранных дел Дании Йеппе Себастианом Кофодом проблемы с водоснабжением на Донбассе из-за боевых действий.

"Рассказал господину Кофоду, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область - как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия являются частой причиной повреждения критической инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании", написал Кириленко на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Он отметил, что также проблему усугубляет и то, что дог неподконтрольной украинской власти территории перед "Водой Донбасса" на начало 2020 года превышает 41 млн евро.

Кроме того, Кириленко проинформировал, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании "Вода Донбасса", результаты которого планируется получить в октябре.

Так, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.

"Для реализации этих планов ищем государственной и международной поддержки. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией", - добавил глава ОГА.

Теги: #донецкая_область #ога #дания
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