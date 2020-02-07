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20:26 07.02.2020

США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

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США готовы увеличить поставки гуманитарной помощи в Китай для борьбы с коронавирусом - Помпео

Госсекретарь Майк Помпео заявил в пятницу о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.

"Мы связались с американскими организациями, чтобы поставлять больше гуманитарной помощи жителям Уханя", - написал Майк Помпео в своем твиттере.

Госсекретарь США считает, что "средства индивидуальной защиты и другие предметы медицинского назначения, предоставленные этими организациями, могут помочь спасти жизни в Китае и защитить людей от коронавируса".

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Китай за предпринятые усилия в рамках борьбы с новым типом коронавируса.

"Я считаю, что они проделывают профессиональную работу", - процитировал корреспондент американского телеканала CBS Марк Ноллер слова Трампа.

Кроме того, по данным корреспондента, Трамп отметил, что Китай по вопросу борьбы с коронавирусом работает как со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так и с Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Теги: #сша #китай #гумпомощь #коронавирус
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